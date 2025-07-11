На фронті загинув 21-річний доброволець з Угорщини, який воював у лавах Сил оборони України

На війні загинув 21-річний громадянин Угорщини Беньямін Асер. Він брав участь у бойових діях у складі Сил оборони як доброволець.

За даними видання, він загинув у бою проти російських окупантів 24 травня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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Що відомо про загиблого в Україні угорського добровольця?

Асер прибув в Україну свідомо, аби взяти участь у війні проти Росії. До цього він проходив контрактну службу в Збройних силах Угорщини. Видання зазначає, що у березні 2023 року він самовільно залишив місце служби, після чого проти нього відкрили кримінальну справу.

За словами українського джерела, яке Telex не може повністю підтвердити, Беньямін служив у 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

Угорські консульські служби наразі працюють над поверненням його тіла на батьківщину. Проте батько загиблого Натан, який мешкає у Канаді, заявив, що хоче поховати сина або в Києві, або в Торонто.

Батько підтвердив, що син був контрактником у збройних силах Угорщини, а також зазначив, що той поїхав на війну ще до 2023 року. За його словами, Беньямін мав аутизм і мріяв служити у професійній армії, проте в Угорщині йому відмовили.