Ліг посеред проспекту: у Берліні загадково помер українець

У німецькій столиці загинув громадянин України. Його переїхав автомобіль.

Повідомляється, що інцидент трапився в неділю вранці. Місцеві ЗМІ розповіли про моторошні деталі трагедії. Виявилося, що 41-річний українець сам ліг посеред вулиці, після чого його переїхало авто.

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Таємнича загибель українця

Зазначається, що чоловік ліг на правій смузі вулиці Карл-Маркс-алеї. Це центральний проспект у східній частині Берліна.

Українця переїхав автомобіль Uber, за кермом була 51-річна жінка. Водійка була настільки шокована, що звернулася за медичною допомогою.

Чоловік уже лежав на дорозі, коли водій переїхав його. За наявною інформацією він був ще живий, коли сталася аварія. Він помер від травм, отриманих під час наїзду автомобіля,

– повідомили у поліції.

Наразі невідомо, навіщо українець улігся посеред проспекту і як довго перебував у такому положенні.

Встановлено, що загиблий проживав у Франкфурті-на-Одері.

Нагадаємо, що у Польщі загинув 18-річний українець, на якого з багатоповерхівки скинули газовий котел.