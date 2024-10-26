Вважали зниклим безвісти: на Донеччині загинув захисник з Львівської області
Джерело:Оброшинська територіальна громада
Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув Ростислав Фурдас. Герой родом з Конопниці Львівської області.
Трагічну звістку повідомила Оброшинська територіальна громада у фейсбуці. Захисник спочатку вважався зниклим безвісти.
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Ростислав Фурдас назавжди в строю
Ростислав Фурдас родом з села Конопниця Львівської області. Служив у Третій штурмовій бригаді.
6 жовтня він не повернувся з виконання бойового завдання в Неліпівці на Донеччині та вважався зниклим безвісти. Однак надія, що він залишився живим, не справдилася. Солдат 3-ї штурмової бригади, мужній, сміливий, завжди перший, він назавжди залишиться в наших серцях,
– наголосили в громаді.
Також висловили щирі співчуття матері, брату, бабусі та дідусеві Героя.
У громаді повідомили, що 28 жовтня Ростислав Фурдас востаннє повернеться додому. О 10:30 громада зустрічатиме похоронний кортеж в Конопниці. Деталі – за посиланням.
На Донеччині загинув захисник Ростислав Фурдас / Фото з фейсбуку громади
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!