На фронті загинув поет і бойовий медик Володимир Воліков

На фронті загинув український поет, бойовий медик і лікар-кардіолог вищої категорії Володимир "Скіф" Воліков. На початку повномасштабної війни Володимир доєднався до лав Збройних сил України і проходив службу на сході.

Минулого року Володимир Воліков випустив книгу "Поезія, опалена війною" (видавництво "АДЕФ-Україна"). Про це повідомляє 24 Канал з посмланням на побратима Володимира Олексія Сагаловського у Facebook.

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Що відомо про загибель Володимира Волікова

З великою скорботою змушений повідомити про те, що вчора перестало битися серце мого друга та побратима, співавтора пісень та відомого бойового медика Володимира Волікова. Хочу висловити щирі співчуття родині та друзям. Стільки ще планів було, як же так, Воліков...

– написав Сагаловський.

Ще один побратим загиблого, Віктор Зайчук, повідомив, що Володимир отримав смертельне поранення.

"Сумна звістка, сьогодні загинув від кулі мій побратим, військовий волонтер, медик, просто чудова людина. Спочивай з миром на луках Сварожих", – зазначив він.

З початком повномасштабної війни Володимир Воліков приєднався до Збройних сил України та воював на сході країни.

Минулого року Воліков видав книгу "Поезія, опалена війною" (видавництво "АДЕФ-Україна"), у якій передав свої переживання, пов’язані з війною.

"Війна наклала свій відбиток на всіх нас. І всі ми стали іншими. І мої вірші стали іншими. Так, в них є і кохання, і пристрасть, і віра, що світло переможе темряву, але ці вірші обʼєднує єдиний наш спільний біль: війна. Ця книга автобіографічна. Я намагався передати в ній те, через що пройшов сам, і запалити у серці кожного вогник надії і віри, що найтемніші часи завжди перед світанком, а наш світ врятує не краса. Ні. Наш світ врятує любов", – мовиться в анотації.