Навіки 21: на війні загинув чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець

Сумна звістка надійшла з фронту. У боях з російськими окупантами загинув юний черкаський спортсмен Ярослав Стрілець.

Спортивна спільнота України понесла чергову важку втрату. Про загибель 21-річного черкащанина повідомив його тренер Олександр Назаренко.

Читайте також Родини загиблих фанатів підтримали збірну України у стартовому матчі Ліги націй

Хлопець з великим серцем

Він написав зворушливі слова про свого вихованця.

Гірка правда. Наскільки гірка, що сльози течуть просто, просто ллються і навіть коли поруч люди. Вже ж тобі навічно 21. Чемпіон. Малий з великим серцем. Не вірю,

– написав Назаренко.

Спортивний комітет України повідомив, що Ярослав пішов боронити Батьківщину ще зовсім юним – у 19 років. Він відповідально ставився до своєї справи – що на тренуваннях та змаганнях, що на фронті. Ярослав усюди ставив найвищу планку.

Панкратіон – це давньогрецьке бойове мистецтво та вид спорту. Уперше включений до програми олімпійських ігор Стародавньої Греції в 648 році до нашої ери. Поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою.

У 2021 році боєць став чемпіоном світу з панкратіону, здобувши дві золоті нагороди. Також він неодноразово ставав чемпіоном України з цього виду спорту.

Під час одного з інтерв’ю Ярослав сказав: "Усі мої бої були важкими, а найважчий бій ще попереду". На жаль, цей бій з підступним ворогом став останнім для захисника України.

Редакція 24 Каналу співчуває сім’ї та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять...