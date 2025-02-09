На війні загинув працівник Львівської національної опери Юрій Стець

Захисник Юрій Стець загинув на Донецькому напрямку. Він працював старшим майстром із ремонту та експлуатації електроосвітлення у Львівській національній опері.

Про це в неділю, 9 лютого, повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, передає 24 Канал. Чоловікові було 52 роки.

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Загинув захисник Юрій Стець

У відомстві, а також дирекція та колектив театру висловили співчуття рідним та близьким військового.

Світла памʼять та вічна слава полеглому захисникові вільної та незалежної України!

– йдеться в повідомленні.

Інформацію про церемонію прощання повідомлять згодом.

До слова, 1 лютого в Курській області під час виконання бойового завдання загинув 23-річний боєць з Львівщини. Роман Коваль, уродженець міста Судова Вишня Яворівського району, служив навідником у 95 окремій десантно-штурмовій бригаді.

На Торецькому напрямку 13 січня загинув 32-річний старший лейтенант поліції Борис Назарій. Захисник, родом із села Зимна Вода Львівського району, служив у штурмовому полку "Сафарі" бригади "Лють".