У Бучі попрощаються з воїном Іваном Далеким: тіло повернули лише через понад рік після загибелі
- Іван Далекий, захисник з Бучі, загинув у квітні 2024 року на Донеччині.
- Весь цей час Героя не вдавалося забрати з зони бойових дій. Тіло захисника повернули лише зараз, під час обміну.
На Донеччині, захищаючи Україну від російських загарбників, у квітні 2024 року загинув воїн з Бучі Іван Далекий. Тіло Героя не вдавалося забрати з зони бойових дій. Лише зараз, під час обміну, його повернули додому.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бучанського міського голову Анатолія Федорука.
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Загинув захисник з Бучі Іван Далекий
44-річний Герой Іван Далекий родом з Бучі. Мобілізувався до лав ЗСУ у серпні 2023 року. Захисник виконував бойові завдання на Донеччині.
Під час одного з них трагічно загинув у квітні 2024 року. Тіло Захисника з того часу не вдавалося забрати із зони бойових дій, і лише зараз, під час обміну, його повернули додому,
– повідомив міський голова.
В Івана Далекого залишилися 7-річна донька Ілона, дружина Олена, мати та брати. Мер висловив щирі співчуття всій родині Героя.
В останню путь українського захисника проведуть 26 червня у Бучі. Прощання відбудеться об 11:00 на вулиці Склозаводській, 1. Опісля воїна поховають на Алеї Героїв.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Івана Далекого. Вічна пам'ять і слава Герою!