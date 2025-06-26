У Бучі попрощаються з воїном Іваном Далеким: тіло повернули лише через понад рік після загибелі

На Донеччині, захищаючи Україну від російських загарбників, у квітні 2024 року загинув воїн з Бучі Іван Далекий. Тіло Героя не вдавалося забрати з зони бойових дій. Лише зараз, під час обміну, його повернули додому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бучанського міського голову Анатолія Федорука.

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Загинув захисник з Бучі Іван Далекий

44-річний Герой Іван Далекий родом з Бучі. Мобілізувався до лав ЗСУ у серпні 2023 року. Захисник виконував бойові завдання на Донеччині.

Під час одного з них трагічно загинув у квітні 2024 року. Тіло Захисника з того часу не вдавалося забрати із зони бойових дій, і лише зараз, під час обміну, його повернули додому,

– повідомив міський голова.

В Івана Далекого залишилися 7-річна донька Ілона, дружина Олена, мати та брати. Мер висловив щирі співчуття всій родині Героя.

В останню путь українського захисника проведуть 26 червня у Бучі. Прощання відбудеться об 11:00 на вулиці Склозаводській, 1. Опісля воїна поховають на Алеї Героїв.

Загинув захисник Іван Далекий / Фото з телеграму Федорука

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Івана Далекого. Вічна пам'ять і слава Герою!