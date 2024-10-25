Перебував на передовій від початку повномасштабної війни: загинув захисник з Львівщини

Захищають Україну від російського агресора загинув житель Дрогобицької громади Петро Маслюк. Воїн перебував на передових позиціях від початку повномасштабної війни.

Трагічну звістку повідомила Дрогобицька міська рада. Захисник загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

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Загинув захисник з Львівщини Петро Маслюк

Петро Маслюк народився 15 травня 1974 року. Жив разом з матір'ю в селі Монастир-Лішнянський Дрогобицької громади. У 1992 здобув кваліфікацію електрозварювальника у Підбузькому СПТУ.

Чоловік долучився до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. З квітня 2022 року стояв на захисті України.

Старший солдат Петро Маслюк був стрільцем-помічником гранатометника 1 взводу 4 роти 2 механізованого батальйону

Петро був досвідченим воїном. За два з половиною роки перебування на фронті він виснажився, однак ніколи не скаржився та завжди казав, що мусить повертатися до хлопців та замінювати їх на позиціях. Рідні вірили, що протримавшись так довго на фронті він зуміє вижити та повернутись додому. На жаль, так не сталось,

– розповіли в міськраді.

Повідомили, що захисник України захисник загинув під час виконання бойового завдання на околицях села Новоданилівка Запорізької області 22 жовтня 2024 року.

Захищаючи рідну країну до останнього подиху,

– наголосили в міськраді.

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Загинув захисник Петро Маслюк / Колаж Дрогобицької міськради

У Героя залишилися мама й сестра. У скорботі вся родина, друзі й ціла парафія. Також у Дрогобицькій міській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким захисника.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в години скорботи. Час прибуття траурного конвою з тілом захисника, проведення парастасу та чину похорону повідомимо додатково. Вічна пам'ять Герою!

– наголосили в міській раді.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника Петра Маслюка. Вічна пам'ять і слава Герою!