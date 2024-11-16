З липня вважався зниклим безвісти: на Запоріжжі загинув захисник з Івано-Франківщини

У тяжких боях з російськими загарбниками загинув житель села Майдан Івано-Франківської області Роман Гамалюк. Герой з липня 2024 року вважався зниклим безвісти.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Ямницьку територіальну громаду.

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Загинув захисник із Прикарпаття Роман Гамалюк

Роман Гамалюк народився 28 листопада 1972 року в селі Майдан. У березні 2022-го повернувся з-за кордону і добровольцем пішов захищати Україну від окупанта.

Служив на передовій стрільцем, помічником гранатометника у стрілецькому відділенні однієї з військових частин.

У липні 2024 зв'язок із захисником обірвався. З того часу воїн офіційно вважався зниклим безвісти. На жаль, у листопаді прийшла сумна звістка про підтвердження загибелі Романа Гамалюка.

Серце нашого земляка зупинилося під час виконання бойових завдань 9 липня 2024 року від поранень, несумісних з життям, у результаті бойових та штурмових дій російських військ у Запорізькій області,

– написали в Ямницькій громаді.

Також висловили щирі співчуття рідним і близьким Героя. Про час привезення тіла полеглого воїна, церемонію прощання та чин похорону повідомлять додатково.

На фронті загинув захисник Роман Гамалюк / Колаж Ямницької громади