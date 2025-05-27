Загорілася будівля заводу та пошкожено будинки: вночі та вранці ворог гатив по Сумах
У ніч проти 27 травня та зранку росіяни здійснили масовану атаку на Суми. Внаслідок цього в кількох місцях виникли пожежі та пошкоджено житлові будинки, автівки та інфраструктуру.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка. Попередньо, під час обстрілу ніхто не постраждав.
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Що відомо про атаку на місто
Уночі 27 травня жителі Сум чули вибухи. Росіяни гатили по місту ударними БпЛА та керованими авіабомбами.
Близько 01:30 ворожий дрон влучив у будівлю промислового підприємства. На місці зафіксовані руйнування, а також пошкоджений транспорт.
Авіаудар з боку Росії о 04:30 стався в іншій частині Сум. Щонайменше 7 приватних та один двоповерховий будинки зазнали ушкоджень, також там понівечені автівки.
Нічна атака завдала шкоди газовій мережі та дорожному покриттю в місті. Усі споживачі мають водо- та газопостачання. Кілька будинків залишился без електроенергії.
Наслідки атаки росіян на Суми / Фото міського голови Олександра Лисенка та Сергія Кривошеєнка
Пошкодження внаслідок ворожої атаки прокоментував і виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. Він повідомив, що по першому об'єкту росіяни застосували три "Шахеди". Допомогу містянам, будинки яких постраждали вночі, надаватимуть благодійні фонди.
У ДСНС зазначили, що на місцях прильотів у Сумах виникли пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння. За їхньою інформацією, на підприємстві виникло часткове руйнування покрівлі. А удар з ворожої авіації пошкодив оселі мирних громадян, багатоквартирний житловий будинок й автомобілі.
Після прильотів усю територію навколо обстежили, а жителям надали першочергову підтримку.