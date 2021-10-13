Про пожежу на вулиці Говорова повідомили рятувальникам приблизно о 01:20. Проте все погасили ще до їх приїзду.
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Могли бути трагічні наслідки
Пожежу помітили студенти, які живуть у сусідній кімнаті. Там, де трапився інцидент, у момент загоряння нікого не було. Полум'я вдалося загасити кількома вогнегасниками.
По приїзду пожежники встановили, що горів лише матрац і постільна білизна, яка була на ньому. Тому загальна площа пожежі була невелика – 1 метр квадратний. Рятувальники зазначили, що все могло закінчитися значно гірше, якби студенти не вміли користуватися вогнегасниками.
Приміщення гуртожитку, де була пожежа / Фото ДСНС
Інший інцидент у місті
4 жовтня повідомили, що в Одеській морській академії сталася пожежа. Туди одразу направили кілька автомобілів рятувальників.
Згодом стало відомо, що горіло лише підсобне приміщення. Ймовірно причиною інциденту вважають коротке замикання.
Розташування одеського гуртожитку, який горів / Карта google