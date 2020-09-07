У Кремлі заявили про стурбованість через загострення ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. Росія начебто наполягає на продовженні режиму припинення вогню.

Країна-агресор нібито робить все для миру на Донбасі. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як країни-посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник,

– зазначив Пєсков.

Однак, він не уточнив, чи планує Росія у зв’язку з цією ситуацією контактувати з Україною.

Нагадаємо, 6 вересня ситуація в зоні ООС загострилася.

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