Загострення ситуації на Донбасі: як відреагували у Путіна
У Кремлі заявили про стурбованість через загострення ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. Росія начебто наполягає на продовженні режиму припинення вогню.
Країна-агресор нібито робить все для миру на Донбасі. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
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Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як країни-посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник,
– зазначив Пєсков.
Однак, він не уточнив, чи планує Росія у зв’язку з цією ситуацією контактувати з Україною.
Нагадаємо, 6 вересня ситуація в зоні ООС загострилася.
Обстріли на Донбасі 6 вересня: головне
- Проросійські бойовики на Донбасі вперше за 42 дні перемир'я двічі прицільно обстріляли позиції ООС. У результаті обстрілів загинув один український воїн з Прикарпаття Тарас Кубійович. Крім того, ще один військовий отримав поранення.
- Бойовики спочатку відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил біля Красногорівки. Згодом окупанти здійснили другий обстріл по позиціях ЗСУ. В результаті обстрілу неподалік Причепилівки, що на Луганщині, і загинув український військовий.
- Напередодні ватажок донецьких бойовиків Пушилін анонсував обстріл українських позицій. Статися це мало 7 вересня буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми. Однак згодом атаку перенесли.
- Голова української делегації в мінській ТКГ Леонід Кравчук скликав термінове засідання. А Дмитро Кулеба терміново ініціював розмову з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.