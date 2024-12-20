У школі в Загребі юнак напав на дітей і вчительку: загинула 7-річна дівчинка

У столиці Хорватії, Загребі, 20 грудня стався смертельний інцидент в одній зі шкіл. Зранку невідомий емоціно нестабільний хлопець увійшов до навчального закладу і завдав ножових поранень дітям та вчителю.

Внаслідок нападу одна учениця школи загинула, ще п'ятьох людей було поранено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання Dnevnik.

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Подробиці інциденту в школі Пречко

До навчального закладу в районі Пречко зранку зайшов 19-річний громадянин Хорватії, дістав ніж, завдав поранень дітям, а пізніше вчительці 1 класу. Після скоєного нападник намагався накласти на себе руки.

Через небезпеку частину дітей вивели із закладу, а інші залишилися в облозі в будівлі. На місце події одразу ж приїхала поліція та щонайменше 6 карет швидкої допомоги. Також було залучено гелікоптер екстреної медичної допомоги.

На територію школи прилетів гелікоптер / Фото Dnevnik

Поліція повідомила про напад у школі майже через годину після події. Вони заявили, що зловмисника вдалося затримати. Правоохоронці знайшли його пораненим у туалеті найближчого приміщення.

На місці події працювала поліція / Фото Дамір Краяк, CROPIX

Близько 11:00 стало відомо, що одна з постраждалих – 7-річна дівчинка – померла від отриманих травм. Інші поранені діти перебувають у лікарні. Вчителька зазнала поранень в районі грудей та перебуває в лікарні у важкому стані, передає Index.

У зв'язку з трагічною подією, Уряд Хорватії оголосив 20 грудня днем жалоби.

Ми, як і вся хорватська громадськість, нажахані великою трагедією, яка сталася сьогодні вранці в початковій школі Пречко в Загребі,

– прокоментував інцидент прем'єр-міністр Андрей Пленкович.

Міська влада Загреба також висловила співчуття постраждалим, їхнім сім'ям та родині загиблої учениці, зазначивши, що поліція розслідує усі обставини події.

Після того, що сталося у школі Пречко, в інших навчальних закладах Загреба посилили заходи безпеки.

Уряд Хорватії висловив співчуття родинам постраждалих і загиблої учениці / Фото Dnevnik

У школах Загреба посилили заходи безпеки / Фото Dnevnik

Що відомо про нападника

Міністр освіти Хорватії Радован Фукс і міністр поліції Давор Божинович заявили, що нападником виявися 19-річний підліток, який раніше навчався в цій школі і зараз проживає неподалік. Відомо, що хлопець має психічні розлади і близько року тому намагався скоїти самогубство. Мотив, з яким він скоїв напад на учнів і працівників школи наразі невідомий.

Мама хлопця розповіла журналістам, що вона просила лікаря свого сина не випускати його на вулицю.

Мені сказали, що нападник мій син. Сьогодні вранці тато о 9:00 завіз його в денний стаціонар, він знову почав ходити в ті денні стаціонари. Кілька разів лежав в психіатричній лікарні. Місяць і півтора тому він посадив мене і мою маму в квартиру, забрав наші мобільні телефони і ключі і знову опинився в Янкомирі,

– поділилася жінка.

Мати нападника також не знає, чому її син скоїв цю різанину.

Нагадаємо, раніше подібний інцидент стався в одній зі шкіл Краснодара. Тоді восьмикласник напав з ножем на свого однолітка, бо той "дуже гучно слухав музику".