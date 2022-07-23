Загроза атаки з неба в багатьох областях: де оголосили тривогу

У великій частині регіонів країни в ніч на 23 липня оголосили повітряну тривогу. Якщо ви почули сирену не гайте часу та прямуйте до укриття.

Першою "почервоніла" на карті тривог Донеччина – о 01:16. Станом на 2 годину ночі тривога почалася вже у 9 регіонах. Також уже відомо про один обстріл. А буквально минулої ночі жителі Харкова вкотре повідомляли про вибухи у своєму місті.

Напередодні У Миколаєві чули вибухи: повітряну тривогу не оголошували

В яких областях оголосили тривогу:

Одеській;

Черкаській;

Полтавській;

Запорізькій;

Харківській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській.

Щодо Луганщини, то там тривога не закінчувалася ще від початку квітня.



Карта тривог станом на 2 годину ночі / Скриншот із сайту vadimklimenko.com

Було кілька тривог на Харківщині

У Харківській області о 01:37 почалася вже третя повітряна тривога поспіль. Слід зауважити, що це трапилося буквально за хвилину після відбою. Також там попереджали про загрозу ударів наприкінці доби. Тоді тривога тривала рівно пів години від 23:09.

Під час тривоги стріляли в район на Дніпропетровщині

О другій годині ночі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що є "прильоти" в районі. Проте, на щастя, ніхто не постраждав.

Все нормально. Нікого не зачепило. Упало на території однієї з громад району,

– написав Євтушенко.

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відбої тривоги пролунали практично у всіх зазначених областях о 03:40 – 03:45. Про "прильоти" впродовж тривожного періоду не повідомляли.