Теракт росіян на ЗАЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї, – Данілов

Росія розробила план теракту на Запорізькій АЕС. Якщо ворог наважиться на втілення свого задуму, то це дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Теракт з витоком радіації, який можуть вчинити росіяни, означатиме застосування ядерної зброї проти цивільного населення і потребуватиме належної реакції світової спільноти.

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Україна спостерігатиме за реакцією світу

Олексій Данілов підкреслив, що якщо Росія таки вчинить теракт на ЗАЕС, то Україна спостерігатиме за реакцією міжнародної спільноти, адже застосування ядерної зброї потребує рішучих дій з боку цивілізованих країн.

Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати – якщо не дай Боже це станеться – яка буде реакція світу на ці події,

– наголосив Данілов.

Крім того, секретар РНБО звернув увагу на те, що світ не належним чином відреагував на теракт росіян на Каховській ГЕС.

Водночас Данілов підкреслив, що наша держава робить усе можливе та неможливе для того, щоб уникнути катастрофи. Проте зараз АЕС перебуває під контролем терористів.

На скільки ймовірний теракт на ЗАЕС

Олексій Данілов відзначив, що зараз складно оцінити ймовірність теракту на Запорізькій АЕС, адже її контролюють росіяни, які діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти.

Водночас секретар РНБО припустив, що деякі західні партнери зараз намагаються донести російської керівництву, що теракт на атомній станції матиме катастрофічні наслідки для Росії.

Однак Україна вимушена готуватися до різних сценаріїв, тому є протоколи на випадок підриву станції росіянами.

У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Росії,

– зазначив Данілов.

Росіяни готують теракт на ЗАЕС

За даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни виїжджають з Енергодара. Зокрема, станцію та місто вже покинули 3 співробітників "Росатому". Крім того, виїхати до 5 липня рекомендують і тим співробітникам АЕС, які підписали контракти з росіянами і навіть дали вказівки про те, що потрібно говорити у випадку аварії – вони мають звинувачувати Україну. Співробітників просять виїжджати до окупованого Криму.

Уже відомо, що станцію покинули керівниця юридичного відділу Манцурової, головний інспектор Штатського та заступник станції із забезпечення Губарева. Усі вони виїхали до Криму.

Також у розвідці відзначили зменшення кількості окупантів на ЗАЕС та в Енергодарі. Зокрема, зменшилася кількість "військових патрулів".

Водночас російське МЗС цинічно звинуватило Україну в нібито підготовці теракту на ЗАЕС.