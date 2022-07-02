Окрім продовження військових навчань: у Білорусі лікарям заборонили виїжджати з країни

Загроза з Білорусі, на жаль, нікуди наразі не поділася. У прикордонній Гомельській області військовозобов'язаним активно роздають повістки.

Генштаб про загрозу з Білорусі

Мобілізаційні навчання у Білорусі мали тривати до 1 липня. Однак режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка продовжив їх до 9 липня.

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Через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Ба більше, білоруським лікарям заборонили виїжджати з країни.

Ситуація на кордоні з Росією

На Сіверському напрямку росіяни утримують війська на своїй території біля кордону з Україною. Так, у Брянській та Курській областях дислокуються до 3 батальйонних тактичних груп. Крім того, окупанти продовжують систематично обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

При цьому у Бєлгородській області вони утримують комплекси радіоелектронної боротьби.

Що цьому передувало

Представник української розвідки Вадим Скібіцький розповів, що біля кордонів України Білорусь утримує 7 БТГ. Їхнє завдання – стримати ЗСУ на Півночі й не дати командуванню відправити бійців на гарячі напрямки на Сході.

За даними ЗМІ, повістки у Білорусі роздають вже і чоловікам, і військовозобов'язаним жінкам. Ті, хто сходив до військкоматів, кажуть, що це було навчання з проведення мобілізації й контрольної явки. Тобто після позначки про явку всіх нібито відпускають додому.

До теми дивіться відео – Білорусь хоче провести приховану мобілізацію: