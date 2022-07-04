Лукашенко розуміє, що Путін може програти, – Тизенгаузен припустив, як діятиме Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цілком усвідомлює, що Путін може програти війну. Тому зараз намагається викручуватися – і показово підтримує Росію, і шукає точки дотику із Заходом.

Про це 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією та політтехнолог Борис Тизенгаузен. Але при цьому загроза наступу з Білорусі не зникає.

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Як у цій ситуації діятиме Лукашенко – сказати складно. Перед повномасштабним вторгненням всі також сподівалися, що Путін не наважиться на таку безглузду війну. Але це була помилка.

У Лукашенка – давно "законсервована" пожежа в Білорусі

Лукашенко може розповідати що завгодно про "єдину армію", "ми за Росію" та іншу маячню. Але він усвідомлює власні ризики – як тільки його солдат зайде хоча б на метр в Україну, то у зворотний бік піде білоруський батальйон імені Калиновського разом із підрозділами ЗСУ.

Тоді ж, наголошує Тизенгаузен, Україна отримає повне право завдавати удари по об'єктах критичної та військової інфраструктури Білорусі.

До того ж Лукашенко має давно "законсервовану" пожежу після протестів 2020 року. Політтехнолог переконаний, що і прості цивільні, і частина армії після початку війни можуть скинути самопроголошеного президента після нападу.

Та й загалом Лукашенко цілком усвідомлює, що Путін може програти цю війну. Тому й намагається не спалити усі шляхи із Заходом.

Що тоді він буде робити, якщо влізе у війну – важко сказати. Тому сидить собі хитродупий Лукашенко і, як флюгер, в різні боки надсилає – то Байдена привітає, то ядерну зброю попросить, то дерев'яні танки на кордоні поставить, – зазначив Борис Тизенгаузен.

Політтехнолог наголошує, що ситуація в Лукашенка досить складна. І він ще може потріпати нерви українцям.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен про загрозу з Білорусі: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що наразі немає ніякої загрози від білоруської армії для України. Їхні навчання були плановими. Про це українська розвідка знала ще за 2,5 місяці перед їх початком.