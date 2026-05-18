Росія заперечує будь-яку загрозу для України зі сторони Білорусі.

Україна останніми тижнями фіксує активність зі сторони Білорусі. У Москві заперечили існування загрози наступу та цинічно назвали заяви президента Зеленського "бажанням продовжувати війну".

Про це повідомили в Reuters.

Дивіться також Спільні навчання Росії та Білорусі: військові вчитимуться застосовувати ядерну зброю

Що кажуть у Москві про загрозу для України зі сторони Білорусі?

Речник Кремля Дмитро Пєсков 18 травня цинічно заявив, що усі твердження щодо можливого наступу на територію України зі сторони Білорусі не заслуговують на відповідь Росії.

Прессекретар російського диктатора Путіна зазначив, що усі заяви президента України Володимир Зеленського – це нібито "затягування війни" та "ескалація напруженості".

Ми не вважаємо, що такі заяви заслуговують на будь-які коментарі. Це не що інше, як спроба подальшого підбурювання, спрямованого на продовження війни,

– заявив Пєсков.

До уваги! Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що наступ із білоруської території теоретично можливий, але все залежить від різних факторів. Він зазначив, що для того, щоб розпочати наступ, росіянам треба зібрати ударне угруповання, а на це потрібен час. За словами експерта, навіть якщо ворог збере необхідне угруповання військ дня наступу з боку Білорусі, то для нього це не стане "легкою прогулянкою".

Що ще відомо про можливу загрозу наступу з Білорусі?

Кордон України з Білоруссю перетворено на потужну лінію оборони з польовими фортифікаціями та вогневими позиціями. Бійці перебувають у постійній готовності до реагування на будь-які ворожі дії чи провокації.

Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. За словами президента, для цього Москва проводить зустрічі з Олександром Лукашенком.

Лукашенко не заявляв про підготовку наземної операції проти України, а обговорював готовність білоруської армії до захисту країни.

Центр протидії дезінформації України наголосив, що Білорусь не має сил для проведення наземної операції, а заяви Лукашенка стосувалися переосмислення підходів до озброєння.