Не в Білорусі, – Бескрестнов розповів, де Росія будує нові бази для запуску "Шахедів"

Росія почала розширювати військову інфраструктуру в Білорусі. Однак немає підтвердженої інформації, що на білоруській території будуватимуться бази для запуску "Шахедів".

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів 24 Каналу, що за 100 кілометрів від кордону Україною Росія будує бази для керування "Шахедами". Проте це відбувається на російській території.

Читайте також У рускіх багато хворих і фантастичних ідей, – Зеленський про загрозу з Білорусі

Що насправді будує Росія?

Сергій Бескрестнов "Флеш" зазначив, що Україна знищила на території Білорусі чотири точки, звідки ворог керував "Шахедами". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю. Але іноземні журналісти помилково переклали його слова і сказали, що в Білорусі знищені чотири бази для "Шахедів" і , можливо, будуватимуться ще.

У нас немає підтвердження, що прямо в Білорусі будуть будуватися якісь бази для "Шахедів". Я розумію, що наші люди читають новини і думають, що "це жах, це поруч з нами". Але є інформація, що Росія намагається на своїх кордонах, десь понад 100 кілометрів від кордону з Україною, будувати нову базу для реактивних "Шахедів". Це дійсно правда,

– пояснив він.

Україна спостерігає, має супутникові знімки того, як це відбувається. Наша держава має чим відповідати. Чим ближче нова база росіян буде до українських кордонів, то більше варіантів, чим працювати по ворожому об’єкту.

"Дійсно такий процес відбувається, намагаються будувати нові майданчики для "Шахедів", але зараз це не у Білорусі. У Білорусі можуть бути якісь вежі керування, але ніяк не плацдарми керування для БпЛА", – підкреслив радник міністра оборони України.

Зверніть увагу! Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазанов пояснив, що відбувається на кордоні з Білоруссю. За його словами, армія Білорусі не має бойового досвіду, тому не становить реальної загрози для України. Артилерійські позиції, які білоруські військові облаштовують на кордоні з Україною, можна швидко знищити безпілотниками.

Що відомо про загрозу з боку Білорусі?

Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь готує артилерійські позиції біля українського кордону. Розвідка має інформацію, що у прикордонних районах Білорусі розбудовують дорожню інфраструктуру у напрямку України. За словами президента, Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну.

Також Олександр Лукашенко підписав указ про мобілізацію офіцерів запасу у Білорусі. Проте це вже не вперше. Від початку повномасштабної війни у країні вже оголошували призов офіцерів запасу на службу. Також подібне було й до 2022 року, але не так часто. Це планові заходи.

Нещодавно самопроголошений білоруський лідер пригрозив Україні й іншим сусідам у випадку агресії проти Білорусі. Зокрема, Лукашенко попередив Естонію, Латвію, Литву, Польщу та Україну, щоб країни не здійснювали агресію, тому що Білорусь буде захищатися всіма доступними засобами, а Росія приєднається до захисту.