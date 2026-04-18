Швидко потраплять під приціл наших дронів: військовий оглядач оцінив загрозу з боку Білорусі

Президент Зеленський попередив про військові приготування на території Білорусі – будівництво доріг, розширення артилерії та збір резервів. Однак наразі це радше спроба змусити Україну відтягнути війська зі сходу на північний напрямок, ніж реальна підготовку до вторгнення.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що білоруська армія не адаптована до сучасної дронової війни.

Чи є білоруська армія реальною загрозою для України?

Загроза стане реальною лише тоді, коли Білорусь почне концентрувати війська на конкретних напрямках. Поки що Путін і Лукашенко просто розраховують, що сам факт приготувань змусить нас відтягнути сили з інших ділянок,

– сказав Попович.

При цьому білоруська армія залишається застарілою, а отже, реальна бойова загроза з її боку значно менша, ніж психологічна.

На думку військового оглядача, якщо Білорусь і планує щось, то за старою механізованою моделлю – стягування військ, формування ударних угруповань і просування через кордон.

"Такі угруповання ми побачимо заздалегідь – і вони стануть легкими жертвами для дронових ударів. Поки що ми маємо лише загрозливі заяви Лукашенка, жодних реальних формувань військ не помітно. Коли з’являться – тоді й прогнозуватимемо", – пояснив Попович.

Зверніть увагу! Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев вважає, що головна мета таких дій в Білорусі полягає в тому, щоб змусити Україну перекинути частину сил із найбільш гарячих напрямків і послабити оборону на сході та півдні. Водночас імовірність наступу на великі міста, зокрема Київ, Луцьк, Житомир або Рівне, наразі вважається низькою.

