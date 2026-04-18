У Кремля 2 цілі: експерт з безпеки пояснив активні рухи в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь готує артилерійські позиції біля українського кордону. Також Олександр Лукашенко підписав указ про призов у Білорусі офіцерів запасу на військову службу.

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко озвучив 24 Каналу думку, що Москва має дві цілі. Зокрема, триває підготовка до розгортання активних операцій на східному фланзі НАТО з боку Росії і Білорусі. Також Кремль хоче використовувати територію Білорусі як пусковий майданчик дронів, артсистем, балістики.

Що замислив Путін?

Тарас Жовтенко зазначив, що понад чотири роки, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Володимир Путін намагався ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. Однак Лукашенко весь цей час успішно уникав цього.

Білоруський диктатор постійно повторював один наратив, проти якого у Кремля не було аргументів. Мовляв, якщо НАТО нападе на Росію, яка зараз воює в Україні, то хтось має захищати Путіна, тому білоруська не повинна йти на фронт в Україну.

Однак останні мінімум півтора року у Росії підіймається тема, що паралельно можна хитати східний фланг НАТО, починаючи з гібридних операцій, як колись в Україні, у Криму та на Донбасі. У вересні 2025 року Росія і Білорусь провели чергові навчання "Захід-2025". Вони проходять раз у чотири роки.

Було логічно очікувати, що насправді ці навчання у 2025 році будуть використані росіянами, щоб максимально підготуватися до розгортання сценарію гібридних провокацій проти східного флангу НАТО. У цьому форматі ситуація перевернулася,

– сказав експерт з безпеки.

Ймовірно, зараз Путін зловив Лукашенка на тому, що Білорусь не може бути втягнена у війну в Україні, тому що має залишитися козирем Росії проти НАТО. Якщо Росія починає підготовку до розгортання гібридних операцій у країнах Балтії, то у самопроголошеного лідера Білорусі вже нема аргументів.

Тобто фактично зараз готується підґрунтя для того, щоб російські війська повернулися на територію Білорусі. Зрозуміло, що Кремль захоче використати цю ситуацію у подвійному форматі,

– припустив Жовтенко.

За його словами, може бути варіант розгортання на території Білорусі балістичних комплексів для того, щоб мати можливість діставати балістикою по території України не лише з території Росії. Якщо Білорусь буде активно втягнута у гібридні операції проти східного флангу НАТО, то Лукашенку не буде сенсу бути проти, що з його території можуть завдаватися удари балістикою по північних і західних регіонах України.

"У тому, що відбувається на території Білорусі, я бачу подвійний момент. Насамперед, найімовірніше, йде підготовка до розгортання активних операцій на східному фланзі НАТО з боку Росії і Білорусі. А якщо у Кремля все вийде, то вони зможуть потенційно використовувати територію Білорусі як пусковий майданчик і для безпілотників, й інших артилерійських систем. Насамперед те, що стосується запуску балістичних ракет по території України", – пояснив він.

Цікаво, що військовий оглядач Денис Попович оцінив загрозу з боку Білорусі. На його думку, наразі це швидше спроба змусити Україну відтягнути війська зі сходу на північний напрямок, ніж реальна підготовка до вторгнення. Крім того, білоруська армія не витримає сучасної дронової війни.

