"Загроза для балістики": в України закінчилися ракети до систем Patriot, – CNN

В України закінчилися ракети для американського зенітно-ракетного комплексу Patriot, що суттєво посилило вразливість перед ударами Росії. Дефіцит перехоплювачів загострився через їхню світову нестачу на тлі війни в Ірані.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнане джерело.

Що відомо про дефіцит ракет?

Дефіцит боєприпасів виник у критичний період, коли захист неба від балістичного озброєння став життєво необхідним. Перехоплювачі залишаються вкрай дорогими у виробництві, а союзники наразі зосередили залишки на зміцненні власних кордонів.

Спроби налагодити власне виробництво перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський неодноразово публічно говорив про постійну боротьбу за отримання нових постачань. Ще в серпні він зазначав, що проводить численні переговори із союзниками, проте Україна тоді мала лише десяту частину необхідної кількості снарядів.

Згодом Київ сподівався отримати від Вашингтона спеціальну ліцензію на самостійне виробництво протиракет. Утім, президент США Дональд Трамп так і не підтвердив своєї згоди на цей крок, тому домовленості не реалізувалися.

Напруженість у відносинах через удари по енергетиці

Діалог між Києвом і Вашингтоном ускладнився на тлі американської угоди щодо імпорту російського дизельного пального та вимог Білого дому зупинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії. В інтерв'ю для Financial Times український президент підкреслив, що погодиться на такі обмеження лише у разі надання ракет для Patriot.

Водночас він зауважив, що замість надання додаткових систем захисту американська сторона вдалася до погіршення зв'язку Starlink на фронті.

У своїй заяві в середу український лідер знову наголосив на терміновій потребі в американській допомозі. "Американський президент має всі ефективні та необхідні інструменти, щоб наблизити мир через силу, справедливість і тиск на агресора. Ми просимо додаткові пакети ракет-перехоплювачів Patriot для України", – заявив Володимир Зеленський.

При цьому, президент України почасти вдався до критики очільника Білого дому, сказавши, що той став на сторону Путіна. Так, європейські партнери, за даними FT, "співчутливим, але водночас твердим тоном" закликатимуть Зеленського утриматися від надмірних закидів у бік Трампа. "Можливо, це й правда, але не завжди потрібно говорити про це вголос", – зазначив один із співрозмовників журналістів.