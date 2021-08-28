Загроза екстремістів: посольство США радить триматися осторонь маршів ЛГБТ в Україні

Посольство США в Україні звернулося до громадян своєї країни, які перебувають на території нашої держави. Там закликали американців бути обережними у період проведення ЛГБТ-прайдів.

Такі заходи заплановану у кількох українських містах. Наприклад, 28 серпня, у суботу, відбудеться "Одеса Прайд 2021".

До теми Був у веселковій бандані: в Одесі напали на волонтера прайду

ЛГБТ-прайди відбудуться у кількох містах України: посольство США закликає до обережності

У посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні опублікували повідомлення з пересторогою. Там вказано, що незабаром у нашій країні відбуватимуться щорічні прайди. Наприклад:

28 серпня в Одесі.

12 вересня в Харкові.

19 вересня в Києві.

Є загроза зазнати насильства для тих, хто перебуватиме поруч із цими мітингами – оскільки вони привернули значну негативну увагу мережі екстремістських груп,

– наголосили дипломати.

Мовиться про групи, які раніше вже втручалися у прайди в Україні – підбурювали людей до насильства, влаштовували контрдемонстрації та чинили фізичні напади на учасників.

З огляду на все це у посольстві радять американським громадянам, які наразі перебувають в Україні:

Уникати натовпів та демонстрацій.

А якщо уникнути не вдалося, то поблизу таких бути обережними та поводитися стримано.

Варто знати Українці ставляться до ЛГБТ значно гірше, ніж до атеїстів