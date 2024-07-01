Естонський командир припустив, скільки країна зможе сама протистояти в разі нападу Росії

У разі нападу Росії, Естонія могла б протистояти ворожій армії протягом двої тижнів. Також війська НАТО часто присутні на естонській тренувальній базі в 16 кілометрах від кордону з Росією.

Війна в Україні дала Естонії певний досвід, який допоміг їй підготувати власні сили. Таку думку висловив високопоставлений естонський командир, полковник Маті Тікерпуу.

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Скільки Естонія може протистояти Росії

За словами очільника однієї з двох армійських бригад Естонії, країна НАТО, яка має спільний сухопутний кордон з Росією, "змогла б протистояти вторгненню протягом кількох тижнів". За його словами, цього буде достатньо, поки не прибуде підкріплення союзників.

В Естонії, населення якої становить лише 1,4 мільйона осіб, витрати на оборону у 2024 році становитимуть понад 3% ВВП на тлі погіршення відносин з Росією та через повномасштабне вторгнення в Україну. Варто зазначити, що це значно перевищує внески більшості країн НАТО. Відносно до ВВП, Естонія також надала Україні більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна.

У той же час, американські, британські та французькі війська часто присутні на тренувальній базі, приблизно в 10 милях від кордону з Росією, що свідчить про активізацію підходу НАТО до регіону,

– йдеться у матеріалі.

Вторгнення Росії в Україну у 2022 році допомогло Естонії визначити пріоритети власних сил,

Чи можливий напад Росії

Згідно з нещодавнім звітом естонської розвідки, Росія планує розмістити біля кордону майже 40 000 військових протягом найближчих років.

В інтерв'ю в лютому цього року Маті Тікерпуу сказав, що "нічого не можна виключати", коли мова йде про підготовку до можливого нападу Росії.

Раніше у ЗМІ вже з'являлась інформація про те, що потенційними цілями для агресії можуть стати Естонія та Латвія, де значна частина населення є російськомовною. Москва може використати це як привід для вторгнення, стверджуючи про захист своїх громадян від утисків.