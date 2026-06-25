Про це Головне управління розвідки повідомило у відповіді на запит УНІАН, пояснюючи причини масованих ударів цим озброєнням по українських містах.

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Скільки ще "Цирконів" планує виробити Росія?

За даними української розвідки, ці ракети виготовляють на АТ "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" у місті Реутов у Підмосков'ї. Зазначається, що протягом 2026 року Росія планує випустити ще близько 30 таких цілей.

Росіяни частіше б'ють гіперзвуковими ракетами під час масованих атак, щоб пробити українську протиповітряну оборону. Тимчасовий виконувач обов'язків керівника управління ГУР Олег Чорний пояснив, що ворог прагне уразити якомога більше цілей, адже "Циркони" важко перехопити українським силам ППО.

Збільшення застосування ракет цього типу призведе до збільшення кількості протиракет для їхнього перехоплення, які Україна отримує від міжнародних партнерів,

– додав Олег Чорний.

У чому небезпека цієї ракети?

Головна небезпека "Циркону" – його швидкість. Завдяки твердопаливному двигуну ракета миттєво розганяється до надзвукової швидкості, залишаючи людям лічені хвилини чи навіть секунди, щоб добігти до укриття. При запуску з землі вона може летіти на відстань до 1000 кілометрів та нести бойову частину 150 кілограмів.

До того ж це недешева зброя. Військовий експерт Павло Нарожний, як цитує видання, оцінює один пуск у 5 – 6 мільйонів доларів, що дорожче за "Іскандер" чи "Кинджал".

Спочатку Росія розробляла "Циркон" як протикорабельну ракету для боротьби з західними флотами, але тепер б'є ним по мирних українських містах. Наприклад, під час атаки 2 червня ворог випустив вісім таких ракет, і ППО не змогла збити жодної.

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