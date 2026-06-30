У Путіна нова ціль: чим саме Кремль може загрожувати НАТО

Загроза європейським країнам з боку Росії залишається високою. І хоча росіяни не здобули переваг у війні з Україною, недооцінювати такого противника європейцям не варто.

Про це 24 Каналу розповів британський журналіст, публіцист і видавець Пітер Дікінсон, наголосивши, що Росія не досягла успіху в Україні не тому, що вона слабка, а тому, що Україна є сильною.

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Росія не зупинеться в Україні

Дікінсон зауважив, що якщо Росію не зупинити в Україні, загроза для НАТО з її боку стане ще більшою, ніж зараз.

Якщо Росія візьме під контроль Україну, вона отримає й українську армію або, як мінімум, значну її частину. Володимир Путін контролюватиме дві найбільші армії проти Європи. Також наївно вважати, що досягнувши вигідної позиції, він вирішить просто зупинитися. Думаю, він піде далі,

– припустив журналіст.

Водночас війна між Росією та країнами НАТО все ще малоймовірна, тому що Росія швидко програє цю війну. Але, на його думку, можливі провокації на кордоні, операції на кшталт тих, що були на Донбасі у 2014 році, або у Криму.

"Єдина перевага Путіна над Заходом – це політична воля. Він готовий використати силу, тоді як Захід виявляє нерішучість, він скований надмірною обережністю та страхом ескалації. Він не хоче воювати і ставиться до самозахисту наразі неохоче", – підкреслив публіцист.

Чи нападе Росія на країни НАТО: дивіться відео

НАТО, по суті, – це лише договір та довіра до системи колективної безпеки у 5 статті. Тому ті, хто відкидає можливість конфлікту Росії із НАТО, не розуміють суті. Як відзначив журналіст, часто говорять, що Росія навіть не може перемогти Україну, то хіба вона становить загрозу для Європи? Але це небезпечне мислення.

По-перше, Україна набагато сильніша за будь-яку іншу армію Європи. А по-друге, Росії не потрібно перемагати НАТО, їй достатньо показати нездатність Альянсу виконувати гарантії колективної безпеки, і він розпадеться. Для цього Путіну достатньо спробувати піти на якісь локальні операції, які мають на меті показати, що обіцянки НАТО нічого не варті. В цей момент він досягне величезної зовнішньополітичної мети,

– сказав Пітер Дікінсон.

Тоді, за словами публіциста, Росія зможе укладати угоди з різними державами, насамперед з країнами Балтії, а потім з Польщею. Саме це було мрією кожного російського лідера протягом десятиліть – відокремити США від Європи. Наразі це не сталося, але це входить у плани Москви. І це те, чого Дональд Трамп певною мірою зміг досягти для росіян.

Додамо, що польська розвідка вважає, що Росія може здійснити провокації проти країн Балтії. Зокрема, Москва може використати "зелених чоловічків" – російських військових без розпізнавальних знаків. Це може стати поштовхом для подальшої ескалації.