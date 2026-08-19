Будьте уважні до тривог, – мер одного з міст на Заході попередив про можливий обстріл

Російські війська не впускають можливості завдати по Україні нових ударів. Ймовірно, черговий обстріл буде найближчими днями.

Про загрозу повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Яка існує небезпека?

Росіяни протягом найближчих днів можуть атакувати українські міста.

Найближчі дні будьте уважні до тривог,

– закликав Марцінків.

До слова, про загрозу масованого комбінованого удару по території України в ніч з 19 на 20 серпня пишуть і моніторингові канали. Повідомляється, що до удару може бути залучено:

• 6 бортів Ту-95мс, 2 – 3 борти Ту-160 – до 50 крилатих ракет Х-101;

• 2 ракетоносії з акваторії Чорного моря;

• близько 40 балістичних ракет з північного, північно-східного, східного, та південного напрямків;

• близько 10 ГПР типу "Циркон" з північного та східного напрямків;

• близько 200 реактивних БпЛА;

• близько 20 "Бандеролей";

• Невідома кількість "Герань-2"/"Гербера".

Не виключено, що ворог може спрямувати значну кількість балістичних і гіперзвукових ракет по Києву й області, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжю.

По західних регіонах, імовірно, можуть застосувати крилаті ракети Х-101 і "Калібр", а також помірну кількість звичайних і реактивних безпілотників.

Ворог взяв до уваги – об'єкти ВПК, енергетичні об'єкти, логістичні хаби, склади,

– підкреслюють монітори.

Чи може бути обстріл 24 серпня?

Останніми днями Росія дещо знизила інтенсивність балістичних ударів, зокрема по Києву. На цьому тлі не виключають, що ворог може накопичувати ракети для масштабної атаки напередодні або безпосередньо до Дня Незалежності України.

Водночас народний депутат, секретар парламентського Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголосив, що такий варіант не можна виключати, при цьому, Україна має бути готовою до російських атак у будь-який момент.