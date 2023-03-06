Росія "поставила на паузу" масовані удари, але ймовірність атак дуже висока, – ОК "Південь"

Наразі у Чорному морі окупанти тримають три ракетоносії "Калібрів". Окрім того, ворог продовжує повітряну розвідку. Хоча масовані удари держава-агресорка "поставила на паузу", втім, ймовірність обстрілів максимально висока.

Готовність ракетоносіїв у морі свідчить, що вірогідність ворожих атак дуже висока. Про це повідомили в ОК "Південь".

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Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Військові зазначили, що "поставивши на паузу" масовані ракетні атаки, час від часу Росія застосовує авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе. Окрім того, – наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання.

Противник продовжує повітряну розвідку, та шукає нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів.

Корабельне угруповання в Чорному морі ворог тримає на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега. Серед 15 кораблів, залишаються 3 ракетоносії, два з яких підводні. Загалом це до 16 "Калібрів".

Готовність ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока. Не нехтуйте заходами безпеки, не ігноруйте повітряну тривогу,

– наголосили в ОК "Південь".

Також варто пам'ятати про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни.

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До чого можуть готуватися окупанти

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що росіяни накопичують засоби для чергової атаки по нашій державі. Адже вороги не досягли мети обстрілів, хоч і б'ють по об'єктах критичної інфраструктури з осені 2022 року.

Речник Повітряних сил зазначив, що у росіян може працювати виробництво зброї. Щоправда, на обмежених ресурсах. Зокрема, через санкції. Окрім того, противник має старі радянські Х-22, С-300.

За словами Ігната, саме тому ворог не зменшить інтенсивності бойових дій у прифронтових регіонах ракетами. Окрім того, речник Повітряних сил ЗСУ відповів на питання, чи Росія накопичує зброю для нової масованої атаки, чи вдаватиметься до точкових ударів.

"Точкові, не точкові, та будуть завдавати (ударів – 24 Канал) по тих цілях, які вони собі обиратимуть. Тому готовність має бути постійною і треба реагувати на сигнали повітряної тривоги", – наголосив Юрій Ігнат.