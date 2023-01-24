Кількість ракетоносіїв збільшилася, – у Повітряних силах оцінили загрозу нової масованої атаки

Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу. В акваторії Чорного моря збільшилася кількість ракетоносіїв.

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил України – в ефірі телемарафону розповів, що завжди є ризик масованої ракетної атаки. Наразі фіксують певне "затишшя".

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Водночас кораблі у Чорному морі висуваються на позиції. Російські літаки – здіймаються у небо. Наразі ворожа авіація – розосереджена по різних аеродромах. Водночас це не завадить їй злетітися в одну точку.

Ігнат додав, що готовність має бути завжди. Він також наголосив: дуже тішать сигнали про надання Україні додаткових систем захисту.

Кількість "Калібрів" збільшилася

Наталія Гуменюк – речниця ОК "Південь" – розповіла, що станом на 24 січня кількість ракетоносіїв збільшилася. Загальний залп ракет – 28 "Калібрів" напоготові.

Наразі абсолютної готовності ворога не фіксують. Однак вона може бути підвищена за декілька годин.

Серед 11 кораблів 3 надводних і підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може складати 28,

– мовиться у повідомленні.

Людей просять не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.