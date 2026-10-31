Посольство США попередило про загрозу теракту з масовими жертвами у Москві
Посольство США в Росії попередило про достовірну загрозу події, яка може призвести до масових жертв у Москві. Небезпека стосується території музею-заповідника "Царіцино".
Американська сторона закликала уникати цього району 31 жовтня та повідомила, що координує заходи реагування з російською владою.
Що може статися у Москві?
Посольство США в Москві заявило про "достовірну загрозу" інциденту, який може спричинити масові жертви. Небезпека стосується музею-заповідника "Царіцино", розташованого на вулиці Дольській, 1.
Також американська сторона повідомила, що координує заходи реагування з відповідними органами влади Росії.
Посольство закликало уникати відвідування музею-заповідника "Царіцино" 31 жовтня та не наближатися до цього району. Крім того, громадянам рекомендували:
- зберігати пильність і уникати місць масового скупчення людей;
- стежити за навколишньою обстановкою та повідомленнями місцевих ЗМІ;
- переглянути власний план безпеки;
- тримати мобільний телефон зарядженим;
- мати при собі документи, що посвідчують особу;
- зареєструватися в програмі STEP для отримання повідомлень про безпеку та здоров'я.
Станом на момент публікації російська влада публічно не коментувала попередження американського посольства.
Нагадаємо, лише декілька тижнів тому посольство США в Москві закликало американських громадян, які перебувають у Росії, негайно залишити країну. Це сталося на тлі повідомлень про підозру на легеневу чуму в Іркутській області.
За даними дипломатичного представництва, у регіоні повідомляли про смерть людини та запровадження карантинних заходів. Американцям, які перебувають поблизу можливого осередку захворювання, рекомендували дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров'я та уникати уражених закладів.
У разі появи температури або респіраторних симптомів їм радять звертатися по медичну допомогу, а також стежити за станом здоров'я протягом 14 днів після перебування в регіоні.
Водночас Держдепартамент США зберігає для Росії найвищий, четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей – "не подорожувати". Американцям радять утриматися від поїздок до Росії через ризики незаконного затримання та проблеми з безпекою.