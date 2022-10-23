Загроза масового вбивства: Bild показав інфографіку затоплень в разі підриву Каховської ГЕС

Росія замінувала Каховську ГЕС і намагається звинуватити Україну в нібито планах підірвати її. Якщо росіяни наважаться на такий злочин, то близько 80 населених пунктів будуть підтоплені.

Відповідно це може призвести до великої кількості жертв та постраждалих. В основному постраждають населені пункти на лівому березі Херсонщини.

Зверніть увагу Чи підірвуть окупанти Каховську ГЕС: в ОК "Південь" оцінили ймовірність та наслідки

Якими можуть бути наслідки підриву дамби

Якщо окупанти наважаться на цей теракт, то на Херсонщині буде справжня катастрофа – близько 80 населених пунктів, серед яких Херсон, Гола Пристань, Олешки, Нова Маячка, Раденськ, будуть підтоплені. Відповідно сотні тисяч людей під загрозою.



Можливі наслідки у випадку підриву дамби Каховської ГЕС / Інфографіка Bild

Лідер німецької партії "зелених" Омід Нуріпур назвав загрозу підриву Каховської ГЕС жахливою загрозою масового вбивства. Дії росіян політик порівняв з вчинками терористів ІДІЛ.

Мінування греблі як зброя війни – це жахлива загроза масових вбивств. Те, що Росія робить там на Дніпрі, — це метод, який "Ісламська держава" вже використала на Євфраті,

– наголосив Нуріпур.

Водночас у Росії безсоромно намагаються звинуватити Україну в підготовці до нібито масованого удару по греблі, аби її зруйнувати.

Загроза підриву Каховської ГЕС: головне

Командувач російськими військами Сєргєй Суровікін заявив, що нібито Україна готує масований удар по греблі Каховської ГЕС. Цю брехню швидко почали розносити колаборанти та пропагандисти.

Однак за даними Головного управління розвідки Міноборони, окупанти замінували греблю та агрегати станції ще у квітні цього року. Президент Володимир Зеленський заявив, що дії окупантів можуть призвести до серйозної катастрофи, зокрема потік води повністю зруйнує канал для водопостачання до Криму, що ще раз доведе, що окупантам абсолютно плювати на людей на тимчасово окупованих територіях.

Водночас за даними видання Defence Express, зруйнувати дамбу ракетами – майже неможливо, адже конструкція доволі міцна. Для того, аби зруйнувати її, доведеться застосовувати надважкі авіабомби, яких в України просто немає. Тому всі звинувачення окупантів легко розбиваються об реальність. Водночас підрив дамби за допомогою закладеної в конструкції вибухівку, на жаль, досить реальний.

Однак керівниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк запевнила, що створенням загрози довкола Каховської ГЕС окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, посіяти паніку та злякати нас, а також відвернути увагу росіян від власних провалів. Та попри те, варіант того, що Росія таки наважиться підірвати греблю – не виключають.

До теми – більше про ймовірну загрозу підриву Каховської ГЕС: дивіться відео