Загроза на морі – наймасштабніша: українські порти заблоковані, а міни дрейфують морем

Підступність дій Росії в Чорному морі заслуговує окремої уваги. Адже це одна із найбільших загроз міжнародній безпеці з усіх, які виникали після Другої світової війни.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією ще з першого дня вторгнення.

Читайте також Румунія теж виявила у своїх водах Чорного моря міну

Близько сотні кораблів не можуть вийти у Середземне море, а деякі судна були просто захоплені. Це піратство заради крадіжки вантажу. Деякі судна зазнали вогневого удару,

– додав Зеленський.

Міни дрейфують морем

Також він розповів, що блокада портів була реалізована Росією не просто силами флоту, адже вони замінували море.

Тепер міни, встановлені російськими силами, дрейфують морем. І це небезпека для будь-кого – для суден і портів будь-якої країни в чорноморському регіоні,

– сказав президент.

Нагадаємо, що одну з мін вдалось вчасно виявити і знешкодити у Босфорі, іншу – поблизу кордону Болгарії. Ще одну біля узбережжя Румунії.

Війна не обмежується кордонами України

Якщо частину з цих мін не вдасться вчасно знешкодити, то не відомо хто постраждає – пороми, пасажирські лайнери, торгові судна чи танкери.

Їх підрив може призвести не лише до людських жертв, а й до масштабної екологічної катастрофи. Але тоді Росія, як і завжди, скаже, що це нібито не вона,

– пояснив наслідки Зеленський.

Він підсумував, що війна не обмежується лише кордонами України. Адже вже зараз як мінімум створюється загроза вільному мореплавству.

Вас може зацікавити – Втрати ворога станом на 30 березня: дивіться відео