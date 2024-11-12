Чи є загроза масованих ракетних ударів: Плетенчук розповів про ситуацію у морі

Ворог не припиняє накопичувати боєприпаси та змінює тактику. Водночас ознак виходу в море російських кораблів наразі немає.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону. За його словами, українська сторона постійно моніторить активність противника на морі, зокрема щодо можливого застосування крилатих ракет.

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Ворог накопичує озброєння та змінює тактику

За інформацією Плетенчука, російські військово-промислові комплекси активно виробляють озброєння, яке у разі відсутності атак накопичується для подальшого застосування. Хоча нинішня тактика ворога в основному спрямована на дронові атаки, загроза з моря залишається.

Він також наголосив, що попри відсутність активних морських атак, слід очікувати накопичення боєприпасів.

Якщо подібні атаки не відбуваються, то було б дивно, якби ми були впевнені, що в цей момент не відбувається якогось накопичення цих боєприпасів,

– зазначив він.

Поточна тактика агресора включає застосування дронів, але це не означає, що інші методи атаки не можуть бути використані в майбутньому.

Станом на сьогодні, ознак виходу російських носіїв крилатих ракет у море немає, адже вони залишаються в пунктах базування. Проте Плетенчук закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки ситуація може швидко змінитися.