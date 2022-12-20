Розслаблятися не варто: в якому випадку можливий наступ з Білорусі

Повідомлялося, що після зустрічі Владіміра Путіна та Алєксандра Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували.

Річ у тім, що для нападу з Білорусі в Путіна поки немає сил. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Михайло Притула.

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"Хотіти" не означає "могти"

Як акцентує військовий експерт, у Білорусі має бути зосереджено щонайменше 200 – 300 тисяч вояк, бронетехніка, артилерія, ракетні війська, велика кількість автомобільної техніки й так далі.

Усе це потрібно зібрати в один момент і дуже швидко. Якщо у Путіна це вийде, тоді можна буде говорити про ймовірний напад з Білорусі. Те, що вони такі плани виношують, це однозначно. Але "хотіти" й "могти" – це різні речі,

– наголошує Притула.

Тому говорити про те, що незабаром почнеться атака з боку Білорусі – завчасно. Наразі усі маневри не мають військового значення.

"Однак розслаблятися також не варто. Теоретична можливість є. Ймовірно, вони мріють завдати удару з Півночі в бік Молдови. Водночас зробити це таємно їм не вдасться", – каже Михайло Притула.

Якщо почнеться перекидання великої кількості техніки у Білорусь, зауважує військовий експерт, можна буде говорити, що вони реалізовують саме цей сценарій.

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Лукашенко не гратиме за Путіна

На переконання військового експерта, про білоруський фронт не мовиться. Він наголошує, що білоруської армії майже не існує.

Білорусь є окупованою країною. Там перебувають російські війська, вони роблять що хочуть, беруть що хочуть і їздять де хочуть. Відповідно командування там відбувається російськими командирами та офіцерами,

– акцентує Притула.

Так, Росія може використовувати білоруські прапори. Але ми бачимо, що білоруські війська ретельно обходять ті полігони, на яких базуються російські війська. Ба більше, підкреслює військовий експерт, Лукашенко намагається дещо дистанціюватися від Путіна. Він взагалі обізвав його "найтоксичнішою людиною у світі".

"Білорусь не буде брати участь в іграх Путіна. Але Путін може використати Білорусь як плацдарм для нападу на Україну", – запевняє військовий експерт.

Тому відкриття другого фронту, стверджує Притула, означатиме продовження першого. Військовий експерт зауважує, що росіяни можуть спробувати завдати удару західніше від Києва у напрямку Житомира та Рівного.

"Можливо, вони спробують реалізувати цей сценарій. Але для цього потрібно значно більше військ і техніки, ніж у них є", – підсумував Михайло Притула.

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