"Видно навіть із космосу": як Сили оборони перетворюють північний кордон на неприступну фортецю

Від Сум до Київського водосховища українські захисники створюють суцільну лінію оборони з кількох рубежів. Це роблять, щоб закрити північний кордон від потенційних загроз із боку ворога.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Василь Сиротенко.

Як ЗСУ зводять укріплення на північному кордоні?

Василь Сиротенко розповів про створення ешелонованої системи оборони, яку формують у стислі терміни і яка охоплює значну ділянку північного кордону України.

Місто Суми за короткий період змогло підготувати дійсно стійку, ешелоновану оборону. Це видно – і навіть із космосу можна спостерігати, як вона будується,

– зазначив генерал.

Офіцер підкреслив, що паралельно також триває облаштування суцільної лінії оборони від району Київського водосховища до Сум. На ці роботи спрямували значні сили та ресурси, аби максимально швидко завершити ключові ділянки.

Головна мета, за словами начальника інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ, не залишити ворогу шансів для раптових дій із Північного напрямку.

"Ми робимо все, щоб противник не міг загрожувати з цього боку, створювати так звану буферну зону чи відтісняти нас від державного кордону", – запевнив Сиротенко.

Він також підкреслив, що посилення інженерних укріплень є частиною системної роботи з підготовки до можливих сценаріїв розвитку бойових дій.

Чи є загроза з боку Білорусі для України зараз?

Нова хвиля чуток про нібито можливий наступ з боку Білорусі з'явилася після того, як 17 квітня самопроголошений лідер країни Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу в Білорусі. Однак насправді ж цей призов проводиться щорічно з 2022 року і не є новою загрозою для України.

Окрім того, того ж дня Володимир Зеленський заявив, що у прикордонних районах Білорусі триває розбудова дорожньої інфраструктури у напрямку України та облаштування артилерійських позицій. Глава держави зазначив, що Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко припустив, що Білорусь, імовірно, отримала від Росії завдання тримати українські сили в напрузі перед новими штурмовими діями на Сході та Півдні. Водночас Коваленко зазначив, що будь-які провокації з боку Білорусі можуть серйозно загрожувати режиму Лукашенка.

Водночас військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазанов пояснив в етері 24 Каналу, що білоруська армія не має бойового досвіду і не є реальною загрозою для України. Експерт зауважив, що хоча загроза є, наші хлопці готові гаряче зустріти ворогів на Північному напрямку.

Зрештою речник ДПСУ Андрій Демченко підкреслив, що українські прикордонники не фіксують переміщення військової техніки або підрозділів поблизу кордону з Білоруссю. Полковник запевнив, що Україна стежить за ситуацією через можливу загрозу провокацій.