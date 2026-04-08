Буферна зона у Вінницькій області: чи здатна Росія реалізувати цей план

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса попередив про можливу російську операцію щодо створення буферної зони з Придністров’я на Вінницьку область. Оприлюднення плану слугує профілактичними заходом, який позбавляє противника ефекту несподіванки.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що замість панічних звинувачень у зраді, треба зосередитися і бути більш пильними на кордонах, а також зрозуміти, що військово-політичне керівництво працює на випередження.

Чи є реальна загроза наступу росіян з Придністров’я?

За словами експерта, свого часу, коли Кирило Буданов повідомив, що Росія готувала морську операцію проти Одещини з метою захопити Затоку, щоб підсилити свою армію зв’язками з контингентом у Придністров’ї, було дещо подібне. Хоча багато хто вважав, що вона спрямована на вплив на зернові угоди. У наслідку росіянам не вдалося це реалізувати, оскільки вони не змогли досягти Затоки та утримати контроль над територією.

Після цієї заяви деякі депутати почали шукати "зраду", готуючись їхати на Вінниччину перевіряти фортифікації та критикувати командування. Але заступник керівника ОП лише озвучив один із можливих варіантів, тобто це просто сигнал про потенційну загрозу,

– пояснив Тимочко.

Оприлюднення російських планів щодо Придністров’я позбавляє противника ефекту несподіванки та запобігає панічним реакціям суспільства на можливі провокації. Без такої інформації раптова диверсія викликала б хаос у соцмережах та дезорієнтацію, тоді як своєчасна комунікація сприяє конструктивній реакції.

Військовий оглядач переконаний, що противник намагався б завдати ударів ракетами та дронами, експлуатуючи емоційний стан українців. Незалежно від цього, Україна продовжує укріплювати кордони з Придністров’ям і готова до можливих загроз з цього напрямку.

Чому важливо готувати суспільство до можливих провокацій?

Молдова з її проєвропейським урядом також розуміє загрози з боку Придністров’я. Своєчасна комунікація руйнує плани Росії, і є частиною оборонної стратегії.

Я не знаю точно, що відбувається на Вінниччині, але припускаю, що там могли проводитись певні тактичні дії з залученням прикордонників, поліції та військових структур. Однак ніхто не буде розголошувати деталі, тому до цього треба підходити обережно та з довірою до керівництва,

– сказав Тимочко.

Мета таких повідомлень – змусити місцеве населення звертати увагу на підозрілих людей – умовно "зелених чоловічків", які можуть з’явитися раптово і спробують дестабілізувати регіон.

"На Придністров’ї справді перебуває російський військовий контингент на проросійське населення, яке Путін може використати для створення додаткового напруження та відволікання українських сил з інших напрямків. Громадяни мають спокійно сприймати таку інформацію та вживати конструктивних дій – бути пильнішими, готувати місцеве населення до можливих загроз та підтримувати оборонну готовність країни", – наголосив Тимочко.

Важливо! Павло Паліса сказав, що Росія планує створити буферні зони в північних областях України та закріпити окупацію Запорізької та Херсонської областей, а у довгостроковій перспективі захопити Одеську та Миколаївську області. Невідомим раніше є план створення буферної зони у Вінницькій області з території невизнаного Придністров’я, що свідчить про розширення російської амбіції на західному напрямку. Таке планування демонструє систематичність російської агресії та необхідність посилення оборони України на всіх напрямках.

