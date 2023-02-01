Путін все поставить "на карту" наступу, бо більше зібрати мобілізованих не зможе, – політолог

Російський президент Владімір Путін готує новий наступ на Україну. Проте він має виправдання, якщо нічого не вдасться.

Про це для 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вважає, що Кремль здатен переконати росіян у "перемозі"

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"Думаю, що в Путіна є не один план відходу. Навіть коли ми виженемо ворогів до кордонів 1991 року, він все одно створить ілюзію перемоги через підконтрольні медіа. Він пояснить, в чому був план. Переконуватиме, що врятували мешканців Донбасу, налякали всю Європу, хоч проти воювало 50 країн НАТО. Заявить, що виконали якесь секретне завдання й пішли", – сказав політолог.

Він додав, що росіяни повірять Кремлю й знову переписуватимуть історію. Говоритимуть, як перемогли весь світ.

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Путін має великі надії

Росія готує новий повномасштабний наступ. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що це буде на початку весни. Росія зосередиться на повній окупації Донецької та Луганської областей. На думку політолога, росіяни не повторять помилки наступати зі всіх сторін.

Тизенгаузен впевнений, що росіяни наступатимуть. Останнім часом в риториці пропаганди звучить звільнення якихось "законних російських територій". За словами політолога, окупанти майже забули про "демілітаризацію чи денацифікацію".

Це єдиний шанс Путіна. Мені здається, що він все поставив "на карту". Він сподіватиметься на цей наступ. Якщо він провалиться (а це так і буде), то далі загнати нові хвилі мобілізованих, підняти бойовий дух, відновити втрачену техніку у Росії не буде можливості, – заявив Тизенгаузен.

Внутрішні суперечки впливають на мобілізованих

Політолог сказав, що у Путіна все ще залишилися соратники, на яких він може сподіватися. Питання в тому, що процес внутрішніх суперечок почав виходити з-під контролю. Тизенгаузен зазначив, що не випадково скоротили інформаційну активність Євгенія Пригожина та Рамзана Кадирова.

"Не можна в системі, де є регулярна армія, приходити ззовні й розповідати, що тут ніхто не вміє воювати. За місяці війни вони зрозуміли, що Пригожин веде деструктивний елемент й розповідає, що в міноборони всі профани. Як тоді мобілізовані мають виконувати накази такого армійського керівництва", – додав політолог.

Загроза нового наступу

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що наступ може початися найближчими днями чи тижнями. За його словами, наразі Росія збирає все можливе, проводить навчання та тренування.

"Ми пройшли через великий важкий період, але я усвідомлюю, що головні бої ще попереду і вони відбудуться цього року, протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", – наголосив Данілов.