Загроза оточення для Сум: які плани в росіян у регіоні та чи зможуть вони їх реалізувати

Військова журналістка Юлія Кирієнко повідомила, що Суми перебувають перед загрозою напівоточення. На площі приблизно 300 квадратних кілометрів Росія намагається протиснути оборону України на цьому напрямку.

Мапа DeepState показує, що у квітні відбулись певні просування окупантів у Сумській області. Спеціально для 24 Каналу військові експерти проаналізували загрози на цьому напрямку для обласного центру.

Що росіяни задумали біля Сум?

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, що військова кореспондентка Юлія Кирієнко, яка повідомила про загрозу напівоточення Сум, перебуває безпосередньо на місці подій і немає підстав їй не довіряти. Приблизно з 11 квітня 2026 року росіяни почали протискати оборону ЗСУ на півночі. З'явилось декілька осередків напруги загальною площею приблизно 300 квадратних кілометрів.

Дійсно, загроза прориву є, але треба розуміти скільки там перебуває росіян. Достеменно це невідомо. Однак швидше за все завдання окупантів – розтягнути ЗСУ. Чим більше точок напруги створюється на мапі, тим важче Генштабу реагувати – знаходити людей, техніку, перекидати їх із інших напрямків. Водночас росіяни зможуть протискати оборону України на інших напрямках,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Він продовжив, що швидше за все це робиться для того, що Україна зняла частину своїх військ із Костянтинівки та Покровсько-Мирноградської агломерації.

Ступак припустив, що росіяни задумали біля Сум: дивіться відео

Які у ворога пріоритети на фронті?

Військовий експерт Василь Пехньо зауважив, що коли щодня відкривати зведення Генштабу, то можна зрозуміти, що не Сумщина є пріоритетом для ворога, а Донеччина. Наприклад, 19 квітня відбулось 206 бойових зіткнень, з яких 60% припадає виключно на Донеччину.

"Саме цей напрямок – пріоритетний для ворога. Усе, що відбувається навколо – це допоміжні напрямки", – наголосив військовий експерт.

За його словами, ієрархія російських неадекватних бажань виглядає приблизно так:

на першому місці Донеччина;

на другому – створення умов для проведення наступальних дій на Запоріжжі;

на третьому – створення буферних зон на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині.

на четвертому – абсолютно неадекватні мрії про захоплення обласних центрів Запоріжжя, Херсона, Миколаєва й Одеси, щоб відрізати Україну від Чорного моря;

на п'ятому – створення буферної зони на Вінниччині з боку Придністров'я.

Як зазначив Пехньо, з цих усіх пунктів реалізувати вони можуть тільки перший. Утім перспектив для такого успіху нині не спостерігається.

Пехньо назвав пріоритети ворога на фронті: дивіться відео

Як назавжди зірвати план росіян із оточення Сум?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив думку, що Путін намагається відвернути увагу ЗСУ з оборони на Донбасі іншими напрямками. Загроза напівоточення Сум – це один із елементів ворожої інформаційної війни. Реально таких перспектив у росіян зараз немає. Вони просто хочуть відтягнути наші війська з інших напрямків і створити буферні зони на кордоні з Росією.

Треба знищувати росіян ще на кордоні, оскільки була зрозуміла їхня тактика накопичення військ і намагання просуватись біля кількох сіл. Треба накривати вогнем резерви, а не чекати, коли росіяни підуть у штурм у прифронтовій чи прикордонній зоні. Однак у цілому ситуація під контролем українських військ навіть щодо створення буферної зони,

– підкреслив генерал армії.

Він додав, що на Харківщині біля Вовчанська відбувається та ж модель. В інших секторах ворог теж намагається просуватись на пів кілометра, кілометр, і ЗСУ їх так само там знищують. Росіяни хочуть, щоб ми не змогли наростити вогневі ресурси на Донеччині. Той же сценарій окупанти намагаються реалізувати й через Білорусь.

Маломуж відповів, як назавжди зірвати плани росіян із оточення Сум: дивіться відео

Останні новини на фронті: коротко