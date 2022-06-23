Загроза оточення Лисичанська є дуже великою, – радник глави МВС

Британська розвідка повідомила, що окупантам вдалося на 5 кілометрів просунутися в бік Лисичанська та захопили кілька населених пунктів. У МВС вважають, що наразі загроза оточення Лисичанська є дуже високою.

Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Віктор Андрусів. Він підтвердив, що ворог дійсно підсунувся з південного краю до Лисичанська.

До теми Росіяни підтягують останні резерви, незабаром ми зупинимо їх, – Гайдай про бої на Луганщині

За його словами, ворог дійсно загрожує оточенню Лисичанська.

Андрусів запевнив, що противник також намагався оточити Гірське й Золоте, але наші військові з них вийшли. "На жаль, вийшли з втратами, бо ситуація там тяжка", – додав він.

Та все ж, оточення Гірського та Золотого немає. Лисичанськ зараз не оточений. Але така загроза є дуже великою. Залишилося кілька населених пунктів, якщо ворог їх захопить, то Лисичанськ буде оточений,

– заявив радник глави МВС.

Андрусів переконує, що в Сєвєродонецьку ЗСУ не заблоковані, вони мають можливість отримувати боєприпаси та продукти. "Водночас оточення Лисичанська – це зараз вірогідний сценарій", – вважає він.

Яка ситуація в Лисичанську: головне

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти захопили Лоскутівку, Рай-Олександрівку та наблизилися до південних околиць Лисичанська на відстань до 15 кілометрів.

Він одразу заспокоїв людей, що українські військові були змушені відійти на кращі позиції, адже росіяни буквально знищили населені пункти – там не було за що чіплятися.

За його словами, оборона Лисичанська дуже добре організована, там перебуває достатньо українських військових, які знищать ворога.

Росіяни не можуть захопити Сєвєродонецьк вже кілька тижнів. У Лисичанську, якщо бої туди дійдуть, ситуація в окупантів буде ще важча.

Гайдай також підтвердив, що до Лисичанська доставляють усю необхідну військову та гуманітарну допомогу. Там триває евакуація. Все під контролем.

Гайдай додав, що наразі основні резерви російських загарбників на Луганщині кинули на взяття Сєвєродонецька. Крім того, Тошківки та Золотого.

Водночас російські загарбники відмовилися від ідеї форсування річки Сіверський Донець. Таке рішення ухвалили через можливі великі втрати особового складу та техніки.

Відео до теми – "Оборона Лисичанська потужна", – Гайдай про бої на Луганщині