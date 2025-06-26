Керівник ЦПД сказав, чи реальною є загроза оточення Сум

Росія продовжує атакувати Сумщину із наміром досягти успіхів у цьому регіоні. Є побоювання, що окупанти мають на меті оточити Суми для подальшого просування.

За даними високопосадовців НАТО росіяни можуть спробувати обійти місто. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що неможливо оточити чи зайти у Суми, залучаючи лише штурмові групи.

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Чи оточать Росія Суми

Андрій Коваленко зауважив, що під час наступу на прикордонні регіони Сумщини ворог майже не використовує військову техніку.

Росіяни діють штурмовими групами по 10 – 15 людей, оскільки, якщо техніка і заходить, то її дуже швидко знищують,

– сказав він.

Через значне накопичення сил ворога на Курському напрямку, мовиться про понад 60 тисяч військових, росіянам вдається непомітно заходити на територію Сумської області. Однак, за словами керівника Центру протидії дезінформації, про закріплення у певних населених пунктах не мовиться.

Яка ситуація на Сумщині: карта

Великі втрати росіян далися взнаки, тому певне просування на Сумщині, на більшості ділянок, зупинено.

Станом на зараз, ворог не дійде до Сум. Звісно, загрози ударів є, але загроз оточення і захоплення міста немає. У росіян нема достатньо сил, щоб йти вперед, адже для цього необхідна значна кількість бронетехніки та технологічна перевага,

– зазначив Андрій Коваленко.

Він додав, що через значну перевагу Сил оборони у дронах вдалось нівелювати перевагу росіян у техніці.

Цікаво, що ситуація на Сумщині створює серйозні труднощі для російських військ – очікуваних проривів у них немає. Президент Володимир Зеленський заявив, що невдачі окупантів на цьому напрямку можуть спричинити посилення санкційного тиску з боку Дональда Трампа. За його словами, останнім часом росіяни просунулись лише на 200 метрів, але українські війська відтіснили їх назад на 200 – 400 метрів.