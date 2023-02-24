Ласкаво просимо до пекла, – Братчук сказав, наскільки велика загроза з Придністров'я

Російські окупанти можуть готувати провокації з території Придністров'я. Такий ризик існуватиме до завершення війни та перемоги України як і загроза з Чорного моря або повітря.

Однак наразі у ворога немає жодної можливості атакувати Україну з території Придністров'я, а всі заяви росіян – частина ІПСО. Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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ЗСУ покажуть окупантам шлях до пекла

Річ у тім, що на території Придністров'я немає достатньо сил ворога, щоб становити загрозу для нашої держави. Водночас Сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання. Якщо російські ДРГ намагатимуться проникнути на територію України, то наші захисники відкриють вогонь на знищення і в окупантів не буде жодних шансів.

Була також версія з російських ІПСО, що літаки з десантом прямуватимуть на Кишинів і Тирасполь. Ласкаво просимо до пекла. Наші сили ППО чекають, щоб поповнити свої здобутки,

– наголосив речник Одеської ОВА.

Він підсумував, що у російських загарбників немає сил та можливостей, щоб становити загрозу для України з території Придністров'я, але вони продовжують "надувати щоки" та істерити.

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Спроби висадити десант будуть самогубством для росіян

На початку повномасштабного вторгнення ворог двічі намагався висадити свій десант на узбережжі Чорного моря неподалік Одеси. Втім, і морський, і повітряний десант країни-агресорки були знищені.

Речник Одеської ОВА підкреслив, що наразі висадка російського десанту є неможливою. Загарбники можуть спробувати, але нічим хорошим для них це не закінчиться.

У ворога немає можливості проводити військово-морську десантну операцію. Для них це самогубство,

– сказав Братчук.

Водночас українські захисники готові до різних сценаріїв з боку окупантів. ЗСУ мають необхідні засоби ураження ворога.

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