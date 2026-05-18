Після нового зухвалого закону Путіна: Братчук оцінив небезпеку для України з Придністров'я

Після рішення Кремля спростити надання російського громадянства в невизнаному Придністров'ї знову заговорили про можливі нові ризики для України. У Кишиневі вважають, що Москва може використати це, щоб зібрати там додатковий мобілізаційний ресурс і ще раз нагадати про свою присутність у регіоні.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу оцінив, наскільки реальною є загроза з цього напрямку для України. За його словами, ризики і провокації залишаються, але зараз ситуація з українського боку є контрольованою.

Чи є загроза з Придністров'я для України?

Поки на території невизнаного Придністров'я залишаються російські військові, цей напрямок не можна вважати нейтральним чи безпечним.

Нагадаємо! 15 травня 2026 року Володимир Путін підписав указ, який дозволив жителям невизнаного Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою. Для цього не потрібно жити в Росії, знати її мову, історію чи законодавство – достатньо бути повнолітнім або належати до окремо прописаних категорій дітей і недієздатних осіб та проживати в Придністров'ї на момент набуття указом чинності.

Додаткову увагу до нього зараз привернуло і спрощення російського громадянства для мешканців анклаву, яке в Києві розглядають як ще один спосіб Москви нагадати про свою присутність у регіоні та зберегти там важіль впливу.

Поки там є російські окупанти, це територія тимчасово окупованої частини Республіки Молдова. Тому, звісно, ризики і виклики на сьогодні існують,

– сказав Братчук.

За його оцінкою, зараз Кремль радше намагається не відкрити новий повноцінний фронт, а показати, що він і далі може впливати на ситуацію через Придністров'я.

Український кордон на цій ділянці прикритий, але це не скасовує небезпеки локальних провокацій, тим більше коли Росія використовує будь-який простір для тиску й дестабілізації.

Провокації можливі. Поки є ФСБ, вони можуть придумувати все, що завгодно,

– наголосив він.

Водночас українська сторона, за його словами, розуміє ці ризики, стежить за ними і готова реагувати.

До слова! Оперативне командування "Захід" повідомило, що Україна посилює оборону на південно-західному кордоні через нестабільну безпекову ситуацію та присутність російського контингенту в Придністров'ї. Йдеться про зміцнення інженерних рубежів, логістики, медичної інфраструктури та системи національного спротиву.

Остаточно зняти цю проблему можна буде лише тоді, коли Молдова відновить контроль над тимчасово окупованою територією.

Росіяни таким чином хочуть знову показати, що вони там присутні. Показати усім: "Ми там є, ми присутні, ми можемо впливати на ситуацію". Це внутрішня справа Молдови, але Республіці Молдова варто закрити це питання з тимчасово окупованими територіями,

– сказав Братчук.

Для України це означає, що за цим напрямком і далі треба уважно стежити. Поки там лишається російська присутність, Кремль використовуватиме Придністров'я як інструмент тиску і можливих провокацій.

Що відомо про напругу навколо Придністров'я?

Українські прикордонники зазначали, що нині на ділянці кордону з боку Придністров'я не фіксують ані посилення нарядів, ані провокаційних дій. Водночас сам регіон і далі розглядають як безпековий ризик, бо він залишається інструментом російського впливу на Молдову та Україну.

16 травня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає в Придністров'ї нових солдатів і водночас намагається позначити цей регіон як нібито свій. Він доручив МЗС і спецслужбам підготувати пропозиції щодо спільної з Молдовою реакції на дії Москви.

16 травня 2026 року Мая Санду заявила, що Росія використовує роздачу паспортів у Придністров'ї як інструмент для мобілізації людей на війну проти України. Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну також сказав, що Кремль намагається набрати якомога більше солдатів.