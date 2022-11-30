Росії спорядила авіацію на летовищах, готова до атак з моря: не ігноруйте тривоги
Росія може навмисно нагнітати ситуацію перед масовим обстрілом, аби завдати удару неочікувано. Українців закликали бути готовими до таких дій ворога.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, те, що атака не сталася на початку тижня, як було попереджено населення – не підстава розганяти зайву паніку.
Увага Чи отримає Україна системи ППО Patriot: Пентагон дав невтішну відповідь
Це попередження і нагадування про те, що війна триває. Ворог використовує інтервали у 7 – 10 діб для того, щоб підготувати свої потужності, і цілком ймовірно може нагнітати таку ситуацію,
– пояснила вона.
Непрямі ознаки підготовки до удару
Гуменюк пояснила, що ворог поводиться підступно, тому може завдати удару будь-коли. Наразі росіяни зосереджують літаки та ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару.
На летовищах Росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена, ракетоносій виведений на чергування – це непрямі ознаки до підготовки удару,
– сказала речниця.
Актуально про загрозу нових ракетних обстрілів
- Наразі Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій. Утім, не слід забувати що країна-агресорка має підводні човни і їх також можна використовувати для запуску ракет морського базування. До того ж їх складно відстежувати, коли вони перебувають під водою.
- В американському Інституті з вивчення війни зазначили, що окупанти дійсно готуються до того, щоб завдати чергового масованого ракетного удару. Однак, аналітики припустили, що посилювати атаки ворог не зможе – на це впливає обмежений ракетний арсенал.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що росіяни можуть випустити ще близько 100 ракет, щоб завдати нового удару по енергетичній інфраструктурі України.
- 29 листопада, представники влади масово закликали українців не ігнорувати тривогу, через те що є ознаки підготовки ворога до нового удару.
До теми – Росія може закупити ракети у Китаю: дивитись відео