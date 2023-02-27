Можливі ракетні обстріли: Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів"
27 лютого 2023, 12:51Читать новость на русском
Джерело:телеграм речника ОК "Південь"
Окупанти вивели в Чорне море носій "Калібрів". Українські військові попереджають про ймовірність ракетних обстрілів.
Вранці в ОК "Південь" повідомили, що окупанти тримають в Чорному морі 6 кораблів. Зокрема, один підводний ракетоносій.
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Висока ймовірність ракетних ударів по Україні
Підводний ракетоносій споряджений 4 "Калібрами", зазначив спікер ОК "Південь".
Ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів,
– зазначив Владислав Назаров.
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Росія в ніч проти 27 лютого атакувала Україну
- Вночі, з 23:00 і до ранку, окупанти застосували по території України 14 "Шахідів".
- На Київ росіяни запускали "Шахіди" двома хвилями. Попередньо, минулося без жертв та влучань. Сили ППО знищили всі 9 дронів-камікадзе.
- У Повітряних Силах розповіли, що загалом за цю ніч наші воїни збили 11 Shahed. Їх ворог випускав з північного напрямку.
- У Хмельницькій області вночі прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок російської атаки загинув рятувальник Владислав Дворак. Ще четверо людей доставили до лікарні. Троє перебували у важкому стані. На жаль, Хмельницький сколихнула ще одна сумна звістка, – у медзакладі помер ще один рятувальник – Сергій Севрук.
- Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що росіяни завдали ракетний удар по Мирнограді Донецької області. Пошкоджено садок та гараж.
- У Нікополі на Дніпропетровщині стався артилерійський обстріл. Пошкоджено 6 будинків, автомобіль та лінію електропередач.
- У Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля, зазначив Єрмак.
- У Запорізькій ОВА повідомили, що вночі окупанти атакували обласний центр ракети С-300. Секретар міської ради зазначив, що зафіксовано два прильоти на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. На щастя, люди не постраждали. Окрім того, один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду, зазначили в ОВА.