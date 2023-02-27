Можливі ракетні обстріли: Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів"

Окупанти вивели в Чорне море носій "Калібрів". Українські військові попереджають про ймовірність ракетних обстрілів.

Вранці в ОК "Південь" повідомили, що окупанти тримають в Чорному морі 6 кораблів. Зокрема, один підводний ракетоносій.

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Висока ймовірність ракетних ударів по Україні

Підводний ракетоносій споряджений 4 "Калібрами", зазначив спікер ОК "Південь".

Ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів,

– зазначив Владислав Назаров.

Будьте пильні та уважні, не нехтуйте заходами безпеки, оперативно реагуйте на попередження про повітряну тривогу.

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