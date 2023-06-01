У Росії оголосили сафарі за елітами

Якщо подивитися на карту, то дуже важко не помітити концентрацію точок прильоту невідомих безпілотників у секторі на захід від Москви. Тих безпілотників, які зафіксували та визнали.

Збройна загроза режиму вже всередині Росії

Картинка свідчить про те, що ініціатори атаки били не по Москві, а в основному – по скупченню домівок найбагатших росіян.

Актуально Атаки на Москву вигідні саме Путіну, але є нюанс

Зокрема, по району зосередження приватних та офіційних резиденцій тих тулубів, які у Росії схвалюють рішення. Мовиться про населені пункти Гірки, Ново-Огарьово, Барвіха тощо.



Де у Росії атакували безпілотники / Карта автора

Звичайні москвичі налякані. Але важливі тулуби ще й спантеличені.

Враховуючи:

вал напівофіційної інформації, що (як мінімум, частина) БпЛА запустили з Підмосков'я;

наявність більш ніж достатніх підстав бути незадоволеними авантюрами цих тулубів у багатьох дорогих росіян.

Тому атака на будинки – це наступний рівень десакралізації після нападу російських БпЛА на нічний Кремль.

Зробили замах на святе!

Важливо Найпотужніший повітряний удар ще попереду, але після нього стане легше

Я думаю, що невиразне бурмотіння з приводу "штатної роботи ППО" і якісь дуже мляві інвективи у бік України пояснюються тим, що до російських вождів починає доходити – основна збройна загроза режиму вже всередині Росії. Тримати оборону потрібно всередині Росії. І не в якійсь Чечні, а вже під Москвою.

Лавина глузування з боку звичайних росіян з приводу "атаки на Рубльовку" виявила глибину класової ненависті.

У сухому залишку.

Дуже дорогі росіяни отримали наочний доказ, що менш дорогі співвітчизники із задоволенням повісять їх на ліхтарях та пограбують нажите, як це було у Бучі, Ірпені та скрізь.

Тулуби, які схвалюють рішення, змушені змиритися, що табу по атаках на їхні тушки тепер зняте остаточно. Де-факто оголошено сафарі, в якому українцям доведеться стати в довгу чергу. Перші номери за право полювати на бункерного діда та його спільників – усередині Росії.