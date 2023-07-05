Загроза теракту росіян на ЗАЕС: хронологія 497 дня війни
Російські війська далі перебувають в Україні. Проте ЗСУ відважно працюють, щоб вигнати ворогів.
Яка ситуація на полі бою та у сфері дипломатії – читайте на сайті 24 Каналу.
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2:53 Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції. Глави держав обговорили попередні оборонні домовленості, а також досягли нових.
Щодо ситуації в Росії, то український лідер наголосив – після заколоту Пригожина у країни-агресорки зачиняється вікно можливостей, а у нас відчиняється.
Український лідер попередив Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС.
1:30 Українська розвідка на фоні загрози теракту росіян на Запорізькій АЕС заявила, що наразі єдиним можливим способом гарантувати безпеку на станції є виведення окупаційних військ з неї. Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що це реально.
Питання, чи це буде складовою більшого комплексу заходів і подій, пов'язаних з деокупацією українських територій, яку здійснюють українські Сили оборони,
– додав він.