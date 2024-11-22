У ЗМІ заявили, що урядовий квартал не працює через загрозу нового удару: що кажуть в ОП

У ЗМІ з'явилася інформація, що на тлі можливого удару ворога Верховна Рада, Кабмін й інші державні органи буцімто не працюють. Однак в Офісі Президента запевняють, що продовжують працювати у звичному режимі.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив речник президента України Сергій Никифоров.

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Чи працює Офіс Президента

В Офісі Президента України заявили, що продовжують працювати у звичному режимі.

Офіс Президента працює у звичному режимі із дотриманням стандартних заходів безпеки: лунатиме тривога – будемо в укриттях,

– запевнив Никифоров.

Раніше Суспільне з посиланням на різних народних депутатів заявило, що через загрозу удару по урядовому кварталу низка державних органів тимчасово не працює. Зокрема, повідомлялося, що Верховна Рада скасувала засідання, яке мало відбутися 22 листопада.

Як заявив депутат від "Слуги народу" Микола Потураєв в коментарі Суспільному, всі служби Ради й секретаріати комітетів сьогодні також не працюють. Він додав, що також мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОП та інших державних органах в урядовому кварталі.

За словами Потураєва, місцевих жителів і тих, хто має офіси в урядовому кварталі, також попереджали про небезпеку.

"Загальна мета – зменшити кількість людей у потенційно небезпечній зоні. Рішення ухвалювали органи, відповідальні про безпеку відповідно до розвідувальної інформації про загрозу ракетного удару по цьому району, тому і посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе", – заявив Потураєв.