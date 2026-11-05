Загроза вибуху на борту: у Франції екстрено посадили цивільний літак

Пасажирський літак авіакомпанії Aer Lingus, який прямував із Дубліна до Рима, 5 листопада екстрено приземлився в Нормандії. Повітряне судно перенаправили на авіабазу через повідомлення про ймовірне мінування.

Як повідомляє BFMTV із посиланням на представника уряду Франції, екстрену посадку пілоти літака здійснили на авіабазі Евре.

Загроза вибуху на борту літака

Рейс виконував пасажирський літак Airbus A320, який вилетів з ірландської столиці о 06:25 за місцевим часом. Повітряне судно перенаправили до нормандської авіабази після надходження повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Для супроводу борту задіяли військову авіацію. "Наша група оперативної готовності вилетіла на перехоплення цього авіалайнера після підозри у загрозі вибуху", – заявили агентству AFP у Повітряно-космічних силах Франції.

Близько 10:00 рейс перестав відображатися на моніторинговому сервісі Flightradar24. Згодом у канцелярії французького прем'єр-міністра підтвердили, що літак успішно приземлився в Евре.

151 пасажира та 6 членів екіпажу евакуювали для перевірки літака саперами. Зазначається, що уряд контролює ситуацію в режимі реального часу.

Нагадаємо, схожий випадок днями стався з рейсом Wizz Air із Лондона до Софії. Пасажирський літак був змушений екстрено сісти в Будапешті через повідомлення про загрозу вибуху на борту. Тоді чергові винищувачі Gripen супроводили пасажирський борт і убезпечили посадку.