Загроза від Росії не зникне, – у Міноборони пояснили контракти у ЗСУ на 10 років
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контракти зі Збройними силами України повинні бути довшими – приблизно на 10 років. Однак це не означає, що скасовують короткотривалі контракти.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила заяву Резнікова в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Вона наголосила, що мовиться про плановість.
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"У нас стоїть завдання довготривалої оборони держави. Навіть після перемоги у цій російсько-українській війні для нас нікуди не зникне загроза від Росії, адже географічно вона буде розташована там, де є зараз", – зазначила Маляр.
Менші контракти не зникнуть
Зважаючи на цей факт, Україна повинна будувати оборонні стратегії не на 1 – 2 роки, як це відбувається зараз.
На таких контрактах не можна будувати оборону держави, а це питання №1,
– зауважила заступниця глави Міноборони.
"Це не виключне ствердження про 10 років. Будуть продовжуватись контракти і пріоритет по оплаті буде у тих, хто укладає довготриваліші контракти. Не мовиться про те, що кудись зникнуть контракти меншої тривалості", – пояснила Маляр.
Інтерв'ю з Ганною Маляр на 24 каналі: дивіться відео
Що казав Резніков
- Міністр оборони зазначив, що мета – зробити ЗСУ настільки привабливими, щоб захотіли укладати контракти на 10 років.
- За словами військових, професіоналами вони стають лише на 5 – 6 рік служби, тому довготривалі контракти дуже потрібні, аби мати професійну армію.
- Резніков хоче, аби служба у лавах ЗСУ була не просто громадянським обов'язком, а місцем престижної роботи.