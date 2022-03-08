Загроза ядерним об'єктам України зберігається на найвищому рівні

Голова ядерного регулятора України Олег Коріков заявив, що загроза для ядерних об'єктів не минула і залишається на найвищому рівні.

Коріков зазначив, що говорити про будь-які результати дипломатичних зусиль МАГАТЕ та інших міжнародних організацій не доводиться.

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Голова ядерного регулятора підкреслив, що через російську агресію щодо України є ризики не тільки радіаційних аварій різного масштабу, втрати контролю над джерелами випромінювання, але і безпрецедентні ризики глобальної ядерної катастрофи.

Здійснюючи цинічні та жорстокі вторгнення та подальші захоплення ядерних об'єктів, РФ ігнорує міжнародно визнані принципи та вимоги безпеки, а також міжнародні зобов'язання самої Росії як члена ООН та МАГАТЕ,

– сказав Коріков.

Він додав, що, окрім захоплення ЧАЕС та обстрілів ЗАЕС, окупанти обстріляли будівлі онкодиспансера в Харкові, де також розміщені радіаційні джерела, а також пошкодили фізико-технічний університет, де знищили ядерний дослідницький комплекс.

Він наголосив, що такі дії противника мають розглядатися як акти ядерного тероризму.

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